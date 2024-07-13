«ПСЖ» работает над поиском футболиста, который заменит Килиана Мбаппе в атакующей линии команды. Гранд Лиги 1 продолжает интересоваться Виктором Осимхеном из «Наполи». Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, парижане хотят заполучить 25-летнего нигерийца и предлагают ему четырёхлетний контракт с зарплатой в 13 миллионов евро за сезон.

Виктор Осимхен выступает за «Наполи» с сентября 2020 года после трансфера из «Лилля». В 133 официальных матчах за итальянский клуб Осимхен записал на свой счёт 76 голов и 18 результативных передач на партнёров.

В начале года Осимхен давал понять, что уйдёт из «Наполи» летом. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 100 миллионов евро.