«Наполи» выбрал, куда хочет продать Осимхена

Нападающий Виктор Осимхен может покинуть «Наполи» в летнее трансферное окно. Если неаполитанцы будут продавать 25-летнего нигерийца, то они бы предпочли осуществить трансфер в Саудовскую Аравию. При этом сам Осимхен хочет остаться в Европе и играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Обо всём этом рассказывает Sky Sports.

Действующий контракт связывает Виктора Осимхена с «Наполи» до середины 2026 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают нигерийского форварда в 100 миллионов евро.

В 133 матчах за «Наполи» Осимхен забил 76 голов и отдал 18 голевых передач на партнёров.