Защитник сборной Италии и «Торино» Алессандро Буонджорно перебрался в другой клуб Серии А. 25-летнего футболиста подписал «Наполи», об этом рапортует пресс-служба неаполитанцев.

Буонджорно заключил с «Наполи» долгосрочное трудовое соглашение. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2029 года. Эксперты портала Transfermarkt оценили стоимость трансфера в 35 миллионов евро.

В составе туринского клуба защитник провел 109 поединков, в которых забил четыре мяча и пять раз ассистировал партнерам. За сборную Италии Алессандро сыграл четыре встречи.

«Наполи» провалил прошлый сезон Серии А, заняв лишь десятое место в таблице.