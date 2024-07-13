Иранский нападающий Мехди Тареми, ранее выступавший за «Порту», продолжит карьеру в чемпионате Италии. Новым местом работы 31-летнего игрока стал миланский «Интер», сообщается на официальном сайте клуба.

Тареми присоединился к «нерадзурри» на правах свободного агента. Он подписал с итальянским топ-клубом трехлетнее трудовое соглашением.

Напомним, что Мехди защищал цвета «Порту» с 2020 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 35 поединках, отметившись 11 забитыми мячами. Его рыночная стоимость оценивается в десять миллионов евро.

В прошлом сезоне Серии А «Интер» досрочно оформил чемпионский титул.