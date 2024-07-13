​Стал известен гонорар Иммобиле в «Бешикташе»

Итальянский бомбардир Чиро Иммобиле решил внести изменения в свою карьеру и жизнь - и следующие годы он проведёт в Турции, где будет выступать за «Бешикташ». Авторитетный итальянский журналист Джанлука ди Марцио привёл некоторые цифры, связанные с новым соглашением Чиро.

Он подпишет двухлетний контракт на сумму в шесть миллионов евро. Любопытно, что «Лацио», прежний клуб игрока, заработает всего лишь три миллиона - при том, что запрос был на пять миллионов.

Стоит отметить, что прошлый сезон «Бешикташ» провёл очень неудачно - команда заняла лишь шестое место в турнирной таблице турецкого чемпионата.