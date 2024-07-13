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​Рио Фердинанд: «Мальдини - лучший»

13 Июля 2024 • 06:54 Комментировать

Бывший защитник английского «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поговорил с журналистами на тему лучшего оборонца в истории футбола - по крайней мере, современного, за последние лет 30. Журналисты сперва предложили в качестве эталона Серхио Рамоса и называли различные фамилии для сравнения с ним.

Достаточно долго Фердинанд выбирал Рамоса, но когда дело дошло до Рональда Кумана, заявил, что это «его типаж игрока», и эталоном стал Куман. Он выиграл ещё несколько «дуэлей», но потом была названа фамилия Мальдини - и Фердинанд выбрал его. «Паоло Мальдини - просто лучший», добавил он.


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Евро-Футбол.Ру,
Рио Фердинанд Паоло Мальдини
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