​Рио Фердинанд: «Мальдини - лучший»

Бывший защитник английского «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поговорил с журналистами на тему лучшего оборонца в истории футбола - по крайней мере, современного, за последние лет 30. Журналисты сперва предложили в качестве эталона Серхио Рамоса и называли различные фамилии для сравнения с ним.

Достаточно долго Фердинанд выбирал Рамоса, но когда дело дошло до Рональда Кумана, заявил, что это «его типаж игрока», и эталоном стал Куман. Он выиграл ещё несколько «дуэлей», но потом была названа фамилия Мальдини - и Фердинанд выбрал его. «Паоло Мальдини - просто лучший», добавил он.