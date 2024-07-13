​Костакурта: «Ибрагимович нравится мне всё больше и больше»

Бывший игрок итальянского «Милана» Алессандро Костакурта признался, что высоко ценит работу Златана Ибрагимовича в качестве руководящего элемента. Так он оценил последние изменения в клубе, в том числе смену тренера - место Стефано Пиоли занял Паулу Фонсека, бывший наставник «Ромы» и донецкого «Шахтёра».

- Честно говоря, он начинает нравиться мне больше и больше. Сперва, поначалу, он ничего не говорил и казалось, что он ничего не делает, но сейчас... «Милану» нужен такой человек, с такой коммуникацией, - цитирует слова Костакурты piantamilan.it.

Костакурта закончил свои выступления в «Милане» в 2007 году.