​Гринвуд близок к переходу в «Наполи»

«Наполи» - главный претендент на услуги Мэйсона Гринвуда, итальянский клуб сумел договориться с английским «Манчестер Юнайтед». Таким образом, неаполитанцы выиграли конкуренцию с другими итальянскими клубами, претендовавшими на услуги Гринвуда - «Лацио» и туринский «Ювентус».

Официально соглашение ещё не заключено, но, как утверждает derbyderbyderby.it, «Наполи», выражаясь гоночным языком, находится «на поуле».

Прошлый сезон Гринвуд провёл в испанском чемпионате в составе «Хетафе», где, надо отметить, ярко проявил себя, забив восемь голов в высшей лиге испанского футбола.