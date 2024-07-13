Индзаги: «Мы должны помнить, что произошло с «Миланом» и «Наполи» после их чемпионских сезонов»

Наставник «Интера» Симоне Индзаги считает, что его команде будет непросто повторить свой успех в новом розыгрыше Серии А.

В минувшей кампании «нерадзурри» уверенно завоевали скудетто, оторвавшись от ставшего вторым «Милана» на 19 очков.

«Повторить нечто подобное будет нелегко, мы начинаем всё с нуля. Нужно помнить, что произошло с «Миланом» и «Наполи» после их чемпионских сезонов – они завершили чемпионат не на самых высоких позициях», – цитирует Fcinter1908 тренера «Интера».

Симоне Индзаги занимает свой пост с 2021 года. Недавно он заключил с «Интером» новый контракт, рассчитанный до середины 2026 года.