Центральный защитник Страхинья Павлович, выступающий за «Ред Булл Зальцбург», стал ближе к переходу в «Милан».

Переговоры «россонери» с австрийским клубом стремительно прогрессируют – стороны всё ближе к успешному завершению обсуждений. Как информирует журналист Руди Галетти, стоимость трансфера составит чуть больше 20 млн евро. Сам 23-летний серб хочет перебраться в «Милан», поэтому получить его одобрение не составит труда.

Страхинья Павлович сыграл 38 матчей за сборную Сербии, записав себе в актив четыре забитых мяча. Центрбек принял участие во всех трёх поединках своей национальной команды на Евро-2024, но не помог ей преодолеть групповую стадию.