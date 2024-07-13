Симоне Индзаги признал, что получал предложения от других клубов

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги рассказал о предложениях, которые поступали ему от других клубов.

48-летний специалист заключил новый контракт с «нерадзурри», о чём стало известно в пятницу. Успешная работа итальянца не осталась незамеченной – у него были другие варианты продолжения карьеры.

«Не буду отрицать, у меня действительно были предложения от других клубов, и не только этим летом. Но я никогда не задумывался об уходе. Я чувствую, что меня ценят в «Интере», здесь мне удалось реализовать себя, поэтому я даже не обращал внимания на эти разговоры. Я чувствую себя как дома», – передаёт Fcinter1908 комментарии Индзаги.