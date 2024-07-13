Индзаги назвал цель «Интера» в Лиге чемпионов

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Нерадзурри» добрались до финала самого престижного еврокубка в прошлом году, уступив «Манчестер Сити» в финале. Следующий розыгрыш сложился для миланцев не столь успешно: команда вылетела уже на стадии 1/8 финала после поражения от мадридского «Атлетико» в серии пенальти.

«Наша цель – пройти как можно дальше в Лиге чемпионов в новом сезоне. Мы знаем, что нашими соперниками будут сильнейшие клубы с зашкаливающими бюджетами, но это не должно быть оправданием. Мы уже делали это раньше. Мы встречались с такими командами, как мадридский «Реал» и «Ливерпуль», и они не выглядели лучше нас», – цитирует Fcinter1908 Индзаги, продлившего контракт с «Интером» до 2026 года.