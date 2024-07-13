Полузащитник «Ромы» Уссем Ауа вот-вот переедет в Саудовскую Аравию.

Сделка может быть подписана уже в ближайшее время – переговоры достигли финальной стадии. Как сообщает инсайдер Николо Скира, контракт алжирца с «Аль-Иттихадом» будет рассчитан до лета 2028 года.

Уссем Ауа пополнил ряды «Ромы» в июле прошлого года, перебравшись из французского «Лиона» в качестве свободного агента. В составе «волков» 26-летний хавбек провёл 25 матчей, записав на свой счёт четыре забитых мяча.

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Ауа составляет 10 млн евро. Текущий договор футболиста с «Ромой» также рассчитан до 2028 года.