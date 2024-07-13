«Интер» предложил 25 млн евро за полузащитника, но получил отказ

Миланский «Интер» не смог договориться с «Монако» по трансферу Манеса Аклиуша.

«Нерадзурри» предложили за 22-летнего футболиста около 25 млн евро без учёта бонусов, однако монегасков такие условия не устроили, информирует L'Equipe. Интерес к французу также проявляют «ПСЖ», английский «Кристал Пэлас» и немецкий «РБ Лейпциг».

Эксперты Transfermarkt оценивают Манеса Аклиуша в те же 25 млн евро. В прошедшей кампании атакующий хавбек, способный сыграть в центре под нападающим и на правом фланге, отметился семью забитыми голами и четырьмя результативными передачами в 28 матчах за «Монако» в рамках Лиги 1.