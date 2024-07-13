41-летний Рейна продолжит карьеру в Серии А

Испанский голкипер Пепе Рейна готовится к переезду в Италию.

41-летний ветеран покинул «Вильярреал» свободным агентом – контракт истек в конце июня. Как утверждает авторитетный журналист-инсайдер Фабрицио Романо, испанец договорился с итальянским «Комо». Вратарь заключит с новичками Серии А соглашение, рассчитанное до середины следующего года.

Ряды «Комо» также пополнит нападающий Альберто Морено – он тоже остался без клуба после истечения контракта с «Вильярреалом».

Пепе Рейна уже имеет опыт игры в Италии: он выступал за «Наполи», «Милан» и «Лацио», проведя в общей сложности 190 поединков в Серии А.