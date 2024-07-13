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Чемпионат Италии. Серия А

41-летний Рейна продолжит карьеру в Серии А

13 Июля 2024 • 00:41 Комментировать
Ювентус
...
Комо
18.08 19:00

Испанский голкипер Пепе Рейна готовится к переезду в Италию.

41-летний ветеран покинул «Вильярреал» свободным агентом – контракт истек в конце июня. Как утверждает авторитетный журналист-инсайдер Фабрицио Романо, испанец договорился с итальянским «Комо». Вратарь заключит с новичками Серии А соглашение, рассчитанное до середины следующего года.

Ряды «Комо» также пополнит нападающий Альберто Морено – он тоже остался без клуба после истечения контракта с «Вильярреалом».

Пепе Рейна уже имеет опыт игры в Италии: он выступал за «Наполи», «Милан» и «Лацио», проведя в общей сложности 190 поединков в Серии А.

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