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Чемпионат Италии. Серия А

Иммобиле попрощался с «Лацио»

12 Июля 2024 • 23:09 Комментировать
Самсунспор
...
Бешикташ
11.08 20:00

Нападающий Чиро Иммобиле попрощался с «Лацио» перед переходом в «Бешикташ».

Итальянец вот-вот будет представлен в качестве новичка турецкого клуба. В «Бешикташе» подтвердили прибытие форварда в Стамбул для завершения сделки, также об уходе игрока сообщил и «Лацио».

«Меня переполняют эмоции. Последние два-три дня, в течение которых мне пришлось принять это трудное решение, были не лучшими для меня. Всё когда-нибудь заканчивается, и эта прекрасная история тоже подошла к концу. Мы пришли к выводу, что это правильно для всех.

Моя самая большая благодарность посвящается болельщикам «Лацио», благодаря которым я чувствовал себя как дома с первого дня. Мы прошли невероятный путь вместе за эти восемь лет. 

Я всегда буду поддерживать «Лацио» со стороны. Пришло время прощаться», – говорится в обращении Иммобиле.

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