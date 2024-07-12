Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле перейдёт в турецкий «Бешикташ».

Информацию о прибытии 34-летнего футболиста подтвердил официальный сайт стамбульского клуба. Ожидается, что уже совсем скоро «чёрно-белые» представят звёздного новичка публике.

Чиро Иммобиле выступал за «Лацио» на протяжении восьми лет – за это время он смог стать лучшим бомбардиром в истории «орлов». В минувшей кампании итальянец записал себе в актив 11 забитых мячей и одну результативную передачу, проведя 43 поединка за римский коллектив во всех соревнованиях.

Ранее сообщалось, что в «Бешикташе» игрок будет зарабатывать порядка 5 млн евро за сезон.