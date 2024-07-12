Форвард «Ромы» хочет перейти в «Милан»

​Тэмми Абрахам, защищающий цвета «Ромы», может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как пишет на своих страницах журналист и инсайдер Фабрицио Романо, в услугах 26-летнего нападающего заинтересован «Милан». Отмечается, что и сам футболист хочет перейти в стан «россонери». Сейчас продолжаются активные переговоры между клубами.

В прошлом сезоне Абрахам выходил в чемпионате Италии в восьми матчах, один раз отметился голом и один раз ассистировал партнёру. Его контракт с римским клубом действует до 2026 года, а рыночная стоимость составляет 30 миллионов евро.