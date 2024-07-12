Футбольный функционер Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился мнением о российских футболистах в европейских клубах.

- Зачем нашим футболистам мечтать об игре в Европе, если они этот уровень не тянут? Сравнимо с тем, что сейчас ты ездишь на «Ладе Калине», а завтра вдруг пересядешь на «Мерседес». Чтобы попробовать себя в Европе, ты должен получить приглашение. Но на российских футболистов сегодня нет оттуда никакого спроса.

Пишут, что Кузяев в «Гавре», Кузяев в «Гавре»… Пошёл туда на меньшую зарплату. Но что это за клуб такой «Гавр»? Еле-еле остался в высшей лиге Франции. Человек просто нашёл возможность как бы легально уехать из России. Я уже говорил, что четыре года назад шли переговоры по возможному переходу Кузяева в ПАОК. Вроде как всё складывалось, но потом было выражение со стороны Кузяева, что они перейдут только в чемпионат из топ-5. Ну вот и перешли в топ-5.

Я не был таким профессиональны футболистов, как Кузяев. Я не играл в «Зенитах», а играл на уровне краевого футбола. Но если бы я играл за «Зенит», то никогда не перешёл бы из него в «Гавр». Команда еле дышит, зато во Франции. Тогда надо было просто сказать, что Кузяев хотел уехать из страны, вот и всё.

Сейчас он и другие наши игроки в Европе – Миранчук, Захарян – влачат жалкое футбольное существование, что бы там ни писали про них журналисты. Неужели болельщики и специалисты у нас в стране такие глупые (кроме москвичей, конечно, которые самые умные) и не видят, что те не востребованы в своих клубах? Да, выходят на замену поиграть туда-сюда. Но не более, – отметил Стипиди.

В минувшем сезоне Захарян принял участие в 29 матчах за «Реал Сосьедад» в чемпионате Испании (забил 1 гол), Алексей Миранчук – в 27 матчах за «Аталанту» в чемпионате Италии (3 гола), Кузяев – в 30 матчах за «Гавр» в чемпионате Франции (2 гола).

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