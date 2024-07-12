Иммобиле почти стал игроком «Бешикташа» - источник

Нападающий Чиро Иммобиле максимально приблизился к трансферу из «Лацио» в «Бешикташ». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, документы по переходу 34-летнего футболиста уже были подписаны. Теперь Иммобиле должен отправиться в Стамбул для прохождения медицинского обследования. Если проблем не выявят, то форвард подпишет контракт.

В «Лацио» Чиро Иммобиле играл в течение восьми сезонов. За это время нападающий провёл 340 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 207 голов и 54 результативных паса на партнёров. Теперь Иммобиле попробует свои силы в Турции.