В США отреагировали на возможный трансфер Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед»

28-летний полузащитник Алексей Миранчук находится в шаге от перехода из итальянской «Аталанты» в американский клуб «Атланта Юнайтед». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало в социальных сетях реакцию болельщиков на ожидаемый трансфер игрока сборной России.

«Европейское общественное мнение не может постичь это», - waronxmas79.

«Чёрт возьми, да пожалуйста», - SebastianOwenR1.

«Игрок в расцвете сил – поздняя замена в команде высшей лиги», - Z-shicka.

«Миранчук довольно высокий для полузащитника. В «Атланте» он должен лучше помогать обороне, чем маленькие Барко и Алмада», - dillpickles007.

«Вамос! Давайте туда ещё его близнеца Антона», - Plastic_Topic4003.

«А ему дадут визу в США?» - gsfgf.

«Серьёзно? Этот парень забивал в Серии A в среднем раз за 151 минуту. В своём последнем сезоне за «Ювентус» Бернадески забивал гол примерно за 20 матчей, а в МЛС он забивает и отдаёт как сумасшедший», - Scratchbuttdontsniff.

«Если бы у нас был пример того, как российские спортсмены прекрасно себя чувствуют в американских лигах» - RealDominiqueWilkins.

«Я знаю, что в НХЛ много русских», - Innerouterself2.

В минувшем сезоне Алексей Миранчук провёл за «Аталанту» во всех турнирах 42 матча, в которых забил 4 мяча.

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