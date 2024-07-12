Симоне Индзаги продлил контракт с «Интером». Чемпионы Италии объявили об этом официально посредством клубного сайта. 48-летний Индзаги поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца сезона 2025/2026.

Симоне Индзаги тренирует «Интер» с лета 2021 года. С тех пор «нерадзурри» выиграли шесть титулов: они стали чемпионами Италии (2024), дважды завоёвывали кубок Италии (2022, 2023) и трижды поднимали над головой суперкубок Италии (2021, 2022, 2023).

Также стоит отметить, что в 2023 году «Интер» дошёл до финала Лиги чемпионов, где с минимальным счётом 0:1 проиграл «Манчестер Сити».