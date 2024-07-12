Журналист из Италии Лука Бендони в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в американский клуб «Атланта Юнайтед».

— Клубы уже обо всем договорились, теперь сам Алексей решает, переходить ему или нет. У него есть время подумать. «Атланте» нужен яркий креативный игрок на замену Алмаде. У обоих клубов хорошие отношения с одними и теми же посредниками. Поэтому и возник такой вариант, а клубы быстро договорились, — сказал Бендони.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить 11 миллионов евро, а сам Миранчук будет зарабатывать полтора миллиона евро в год после вычета налогов.