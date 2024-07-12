Италию могут выгнать из еврокубков

В Италии в скором времени рассмотрят поправку в законодательство. Эта поправка может дать итальянским футбольным лигам большую автономию от Федерации футбола страны. Как сообщает La Repubblica, президент УЕФА Александер Чеферин уже пригрозил Италии исключением из еврокубковых турниров.

По словам Чеферина, УЕФА придётся пойти на такой шаг, если поправки будут приняты в текущей редакции. В УЕФА считают, что эти поправки представляют собой вмешательство государства в футбольные дела.

Стоит сказать, что правила УЕФА обязуют футбольные органы быть независимыми от органов исполнительной власти стран.