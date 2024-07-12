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Чемпионат Италии. Серия А

Италию могут выгнать из еврокубков

12 Июля 2024 • 12:52 Комментировать (2)

В Италии в скором времени рассмотрят поправку в законодательство. Эта поправка может дать итальянским футбольным лигам большую автономию от Федерации футбола страны. Как сообщает La Repubblica, президент УЕФА Александер Чеферин уже пригрозил Италии исключением из еврокубковых турниров.

По словам Чеферина, УЕФА придётся пойти на такой шаг, если поправки будут приняты в текущей редакции. В УЕФА считают, что эти поправки представляют собой вмешательство государства в футбольные дела.

Стоит сказать, что правила УЕФА обязуют футбольные органы быть независимыми от органов исполнительной власти стран.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Италия УЕФА Александер Чеферин ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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One Live
12 Июля 2024 в 13:20
Нефига не понял. Поправки дают больше автономии лигам, а этот Лысый чудак на букву "м" говорит о каком - то вмешательстве государства в футбол!
Либо автор писать не умеет, либо кругом одни идиоты!
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Ceroki
12 Июля 2024 в 13:04
А так то государства не вмешиваются в футбольные дела ... И команды России были отключены от турниров потому что очень плохо , или очень хорошо или играли в футбол ..чмошик
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