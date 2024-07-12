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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» близок к покупке нового центрального защитника

12 Июля 2024 • 11:24 Комментировать

«Наполи» близок к тому, чтобы приобрести нового центрального защитника. По информации от журналиста Фабрицио Романо, Алессандро Буонджорно из «Торино» вскоре должен стать новичком «партенопеи».

«Я несколько раз говорил с Антонио Конте. Он действительно взволнован и готов к совместной работе», – цитирует Буонджорно журналист Фабрицио Романо.

Напомним, на Буонджорно претендовали и другие итальянские топ-клубы, включая миланский «Интер», но гонку удалось выиграть именно «Наполи». Новый тренер «партенопеи» Антонио Конте убедил Алессандро перебраться в Неаполь.

Ранее сообщалось, что сумма трансфер составит 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Алессандро Буонджорно
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