«Наполи» близок к покупке нового центрального защитника

«Наполи» близок к тому, чтобы приобрести нового центрального защитника. По информации от журналиста Фабрицио Романо, Алессандро Буонджорно из «Торино» вскоре должен стать новичком «партенопеи».

«Я несколько раз говорил с Антонио Конте. Он действительно взволнован и готов к совместной работе», – цитирует Буонджорно журналист Фабрицио Романо.

Напомним, на Буонджорно претендовали и другие итальянские топ-клубы, включая миланский «Интер», но гонку удалось выиграть именно «Наполи». Новый тренер «партенопеи» Антонио Конте убедил Алессандро перебраться в Неаполь.

Ранее сообщалось, что сумма трансфер составит 35 миллионов евро.