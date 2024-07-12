«Ювентус» хотел бы сократить зарплату Влаховича

Туринский «Ювентус» хотел бы сократить зарплату своего нападающего Душана Влаховича. По информации от Il Corriere dello Sport, из-за большого годового оклада руководство «старой синьоры» сомневается, что у футболиста есть будущее в команде.

Напомним, Влахович зарабатывает 12 миллионов евро в год. В настоящий момент «старая синьора» рассматривает два варианта: с Влаховичем либо продлят контракт на новых условиях, либо же продадут в это трансферное окно. Пока неизвестно, согласится ли Душан на сокращение годового оклада.

В последнем розыгрыше чемпионата Италии 24-летний Влахович отметился 16 голами и 4 результативными передачами.