Появились новые данные по переходу Алексея Миранчука в клуб МЛС

Джанлука Ди Марцио, итальянский инсайдер, поделился новой информацией относительно перехода российского игрока «Аталанты» Алексея Миранчука в клуб МЛС «Атланта Юнайтед».

По его данным, оба клуба договорились о сумме трансфера и полностью согласовали переход футболиста. Однако, как отмечает Ди Марцио, сам Алексей пока не принял решения, стоит ли ему становиться игроком «Атланты Юнайтед».

Ранее в СМИ была информация, что сумма трансфера составит около 11 миллионов евро.

В прошлом сезоне Миранчук 42 раза появлялся на поле в футболке «Аталанты», отметился четырьмя забитыми мячами и 12 голевыми передачами.