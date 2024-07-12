«ПСЖ» продаст нападающего, если подпишет Осимхена

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Интерес к футболисту проявляет столичный «ПСЖ». Об этом рапортует инсайдер Бен Джейкобс.

В случае подписания нигерийского голеадора ряды парижского гранда могут покинуть Рандаль Коло-Муани или Гонсалу Рамуш. Главный тренер команды Луис Энрике больше склоняется к расставанию с французским форвардом.

Ранее в прессе сообщалось, что итальянская сторона рассчитывает выручить с продажи Осимхена порядка 130 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Виктор провел 25 поединков. Нападающий записал на свой счет 15 забитых мячей и три результативные передачи.