Колумбийский защитник «Вероны» Хуан Кабаль может продолжить карьеру в миланском «Интере». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, «Интер» продолжает вести поиски левоногого центрального защитника. Внимание клуба привлек 23-летний Кабаль, который здорово выступил в прошлом сезоне, сообщает журналист.

Утверждается, что «Интер» уже связался с Кабалем по поводу возможного трансфера.

В сезоне-2023/24 Кабаль принял участие в 22 матчах чемпионата Италии и получил шесть желтых карточек.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет три с половиной миллиона евро.