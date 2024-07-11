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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» нацелился на защитника «Вероны» слухи

11 Июля 2024 • 22:16 Комментировать

Колумбийский защитник «Вероны» Хуан Кабаль может продолжить карьеру в миланском «Интере». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, «Интер» продолжает вести поиски левоногого центрального защитника. Внимание клуба привлек 23-летний Кабаль, который здорово выступил в прошлом сезоне, сообщает журналист.

Утверждается, что «Интер» уже связался с Кабалем по поводу возможного трансфера.

В сезоне-2023/24 Кабаль принял участие в 22 матчах чемпионата Италии и получил шесть желтых карточек.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет три с половиной миллиона евро.

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