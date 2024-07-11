Агент рассказал, от чего зависит будущее Кварацхелии в «Наполи»

Мамука Джугели, агент вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, ответил на вопрос о будущем футболиста в неаполитанском клубе.

«Его будущее зависит от президента «Наполи». Если он захочет продать Квару, он уйдет. Если он захочет предложить новую сделку, Квара продлит», — заявил агент на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

В прошедшей кампании 23-летний Кварацхелия появился на поле в 45 играх, забил 11 мячей и записал на свой счет девять ассистов.

Текущий контракт игрока с «Наполи» действует до середины 2027 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость Кварацхелии в 80 миллионов евро.