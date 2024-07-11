Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в американской МЛС.

Как утверждает известный инсайдер Фабрицио Романо, директор «Атланты Юнайтед» прибыл в Италию для проведения переговоров с «Аталантой» по трансферу 28-летнего Миранчука.

Сообщается, что «Аталанта» намерена заработать на продаже россиянина 15 миллионов евро.

В минувшей кампании Миранчук появился на поле в 42 встречах с учетом всех турниров, забил четыре мяча и стал автором 12 результативных передач.

Действующий трудовой договор Миранчука с «Аталантой» рассчитан до середины 2025 года.