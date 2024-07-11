«ПСЖ» предложил 200 млн евро за двух звёзд «Наполи» и услышал ответ

В «ПСЖ» больше нет трио Месси – Неймар – Мбаппе. Аргентинец и бразилец покинули клуб прошлым летом, а француз – этим летом. Теперь в Париже думают о том, как усилить атакующую линию.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на издание Corriere dello Sport, «ПСЖ» предложил «Наполи» 200 миллионов евро за двух звёздных игроков – за атакующего полузащитника Хвичу Кварацхелию и нападающего Виктора Осимхена.

По данным источника, предложение было отклонено, поскольку в текущее окно «ПСЖ» готов продать только 25-летнего Осимхена. А вот 23-летнего Кварацхелию клуб Серии А планирует сохранить.