Мората будет в «Милане» - стали известны цифры

Испанский нападающий Альваро Мората всё ближе к переходу в «Милан», и сейчас итальянское издание La Gazzetta Dello Sport сообщает подробности возможной сделки. В начале следующей недели Мората, который уже проинформировал руководство своего нынешнего клуба, мадридского «Атлетико», о желании сменить обстановку.

Это желание обойдётся «Милану» в 13 миллионов евро, Мората подпишет четырёхлетний контракт, согласно которому будет зарабатывать пять миллионов евро ежегодно. Ранее испанский форвард, напомним, уже выступал в Италии, тогда это было за туринский «Ювентус».