«Реал» нашёл нового полузащитника в «Милане»

Центральный полузащитник сборной Нидерландов и «Милана» Тиджани Рейндерс может продолжить карьеру в топ-клубе чемпионата Испании. Об этом рапортует портал Todofichajes.

Согласно информации источника, в услугах 25-летнего игрока заинтересован мадридский «Реал». «Сливочные» рассматривают Тиджани в качестве альтернативы Йозуа Киммиху. Если переход игрока «Баварии» сорвется, испанцы переключатся на нидерландского футболиста.

Рейндерс выступает за «россонери» с лета прошлого года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает в 2028-м. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.