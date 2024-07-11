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Чемпионат Италии. Серия А

Капитан «Наполи» ди Лоренцо принял решение по будущему – его связывают с «Ювентусом»

11 Июля 2024 • 06:32 Комментировать
Верона
...
Наполи
18.08 19:00

Правый защитник «Наполи» Джованни ди Лоренцо намерен прекратить разговоры о своём возможном уходе.

В прошлом месяце агент 30-летнего игрока открыто заявлял о намерении своего клиента покинуть ряды неаполитанцев. Главным претендентом на латераля сборной Италии был назван «Ювентус». Тем не менее, как сообщает Sportitalia, ди Лоренцо принял решение остаться в «Наполи», о чём публично объявит в четверг.

Трудовой договор Джованни ди Лоренцо с «Наполи» рассчитан до середины 2028 года. Футболист провёл 231 матч за «партенопейцев» во всех турнирах с момента перехода из «Эмполи» летом 2019 года.

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