Паредес может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес попал в сферу интересов клубов из Саудовской Аравии.

30-летний игрок смог закрепиться в основе «волков» после перехода из «Пари Сен-Жермен», но уже этим летом может вновь сменить клуб. По сведениям инсайдера Николо Скиры, в приобретении Паредеса заинтересованы неназванные представители чемпионата Саудовской Аравии. Также саудовские клубы хотели бы переманить и другого футболиста римлян – Уссема Ауа. Руководство «Ромы» готово расстаться с алжирцем, но предпочитает сохранить аргентинца.

Действующий контракт Леандро Паредеса истекает в следующем году, но может быть автоматически продлён при определённых условиях.