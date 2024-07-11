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Паредес может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

11 Июля 2024 • 03:40 Комментировать
Кальяри
...
Рома
18.08 19:00

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес попал в сферу интересов клубов из Саудовской Аравии.

30-летний игрок смог закрепиться в основе «волков» после перехода из «Пари Сен-Жермен», но уже этим летом может вновь сменить клуб. По сведениям инсайдера Николо Скиры, в приобретении Паредеса заинтересованы неназванные представители чемпионата Саудовской Аравии. Также саудовские клубы хотели бы переманить и другого футболиста римлян – Уссема Ауа. Руководство «Ромы» готово расстаться с алжирцем, но предпочитает сохранить аргентинца.

Действующий контракт Леандро Паредеса истекает в следующем году, но может быть автоматически продлён при определённых условиях.

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