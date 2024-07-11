Кьеллини: «Гатти сравнивают со мной, но он гораздо техничнее»

Легендарный экс-защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини рассказал, как относится к сравнениям нынешних игроков с собой.

Ярлык «нового Кьеллини» в последнее время закреплён за Федерико Гатти, который всего за несколько лет проделал путь из низших итальянских лиг до основы «Ювентуса» и места в национальной сборной.

«Люди сравнивают Гатти со мной, потому что он играет в «Ювентусе», но Федерико гораздо техничнее меня. У него есть необходимая энергия, он достаточно скромен, что позволяет ему продолжать прогресс. Но эти сравнения несправедливы, поскольку каждый футболист уникален», – сказал в беседе со Sky Sport Кьеллини.