Мората находится в шаге от перехода в топ-клуб Серии А

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората близок к возвращению в Италию.

Над подписанием 31-летнего игрока работает «Милан». Недавние переговоры прошли «крайне позитивно» – теперь вероятность перехода оценивается очень высоко, сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио. Сделка может быть закрыта вскоре после финала Евро-2024 (14 июля), в котором Испания сыграет с Англией.

Отмечается, что ключевой вклад в деле по трансферу Альваро Мораты внёс Златан Ибрагимович.

Испанец уже знаком с Серией А по временам выступления за «Ювентус». Недавно форвард отказался от вариантов с переездом в Саудовскую Аравию.