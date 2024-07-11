«Милан» ведёт переговоры по игроку сборной Франции

Полузащитник «Монако» и сборной Франции Юссуф Фофана может перейти в «Милан».

«Россонери» достигли личной договорённости с 25-летним игроком, но пока не могут согласовать условия трансфера с «Монако». По данным журналиста-инсайдера Маттео Моретто, монегаски запрашивают за Фофана около 25 млн евро, в то время как «Милан» не планирует платить больше 15 млн евро. Клубы продолжают переговоры и ещё могут найти компромисс.

Контракт Юссуфа Фофана с «Монако» истекает следующим летом. На счету футболиста три забитых мяча в 21 матче за французскую национальную команду. На Евро-2024 хавбек трижды вышел на замену.