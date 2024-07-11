Романо: «Кварацхелия не покинет «Наполи», если не произойдёт нечто безумное»

Инсайдер Фабрицио Романо высказался о возможном уходе Хвичи Кварацхелии из «Наполи».

На 23-летнего вингера давно нацелен «ПСЖ», но «партенопейцы» совершенно не заинтересованы в продаже и намерены продлить контракт своей звезды. Согласно информации Романо, в «Наполи» считают Кварацхелию неприкасаемым и даже не начинают переговоры по нему с другими клубами. Трансфер грузинского футболиста состоится этим летом лишь в том случае, если произойдёт «нечто безумное».

Действующий контракт Хвичи Кварацхелии с «Наполи» рассчитан до 2027 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 80 млн евро.