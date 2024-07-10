«Лацио» и «Севилья» начали переговоры с игроком «Интера»

Нападающий миланского «Интера» Хоакин Корреа может быть продан в текущее трансферное окно.

Аргентинец не проявил себя в «Марселе», за который выступал в прошлом сезоне на правах аренды. Игрок не вписывается в планы Симоне Индзаги, поэтому клуб охотно рассмотрит трансферные предложения. Как информирует журналист Симоне Тонья, с агентом Корреа уже связались представители «Лацио» и «Севильи». «Интер» намерен заработать на продаже 29-летнего форварда порядка 7-8 млн евро.

Хоакин Корреа принял участие в 19 матчах «Марселя» в прошедшей кампании, не отметившись результативными действиями.