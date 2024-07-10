Кефрен Тюрам: «Невозможно отказаться, когда тебя зовут в «Ювентус»

Новичок «Ювентуса» Кефрен Тюрам прокомментировал свой переход в клуб.

Француз пополнил ряды клуба из Турина, перебравшись из «Ниццы». Стоимость трансфера оценивается в 20 млн евро.

«Я мечтал оказаться здесь, ещё когда был совсем мал. Прекрасные эмоции.

Я помню, как мой отец играл на стадионе «делле Альпи», помню Златана Ибрагимовича, который был лучшим. Отец сказал мне, что «Ювентус» – крупнейший клуб Италии, один из лучших в мире. Здесь всегда играют на победу. Невозможно отказаться, когда тебя зовут в «Ювентус», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Тюрама, заключившего с «бьянконери» пятилетний договор.