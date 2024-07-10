«Рома» объявила о переходе ле Фе

Римская «Рома» официально объявила о переходе в свои ряды центрального полузащитника «Ренна» Энцо ле Фе. Длительность подписанного соглашения между сторонами пока не разглашается.

Ле Фе 24 года, в «Ренне» он оказался летом 2023 года. Тогда он перебрался в новый клуб из «Лорьяна».

В рамках прошедшего сезона новичок «Ромы» записал себе в актив 35 матчей в официальных турнирах. Transfermarkt оценивает защитника в самом расцвете сил в 18 млн евро.

«Рома» в новом сезоне сыграет в Лиге Европы. Клуб в прошлом сезоне занял лишь шестое место таблицы и набрал 63 балла в свой актив.