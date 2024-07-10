Варан провёл переговоры с Фабрегасом

Защитник Рафаэль Варан может продолжить карьеру в Италии. Слухи давно связывают 31-летнего француза с «Комо». Эта команда по итогам прошлого сезона повысилась в классе и теперь готовится выступить в Серии А.

Как сообщает известный журналист Джанлука ди Марцио, несколько дней назад Варан провёл встречу с тренером «Комо» Сеском Фабрегасом. Молодой тренер и опытный игрок обсудили проект, после чего шансы на подписание контракта выросли.

Напомним, что по завершению сезона 2023/2024 Рафаэль Варан стал свободным агентом после истечения срока контракта с «Манчестер Юнайтед».