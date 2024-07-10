Полузащитник Арда Гюлер ещё имеет возможности для ухода из «Реала» в летнее трансферное окно. Как сообщает Sport Mediaset, информацию по Гюлеру запросил «Милан». «Россонери» изучают рынок в поисках вариантов по усилению атаки, и одним из вариантов является аренда 19-летнего Гюлера.

По данным источника, рулевой «Реала» Карло Анчелотти может быть не против отпустить Гюлера в Италию для получения регулярной игровой практики. Впрочем, сам игрок не уверен в том, что ему нужно покидать мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Ранее появилась официальная информация о том, что Арда Гюлер взял себе в «Реал» новый номер – номер 15.