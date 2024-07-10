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Иммобиле близок к переходу в «Бешикташ»

10 Июля 2024 • 20:11 Комментировать

Нападающий Чиро Иммобиле близок к тому, чтобы примерить на себе футболку «Бешикташа». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в настоящий момент оформляются последние детали сделки. «Лацио» дал зелёный свет, а сам Иммобиле согласовал в Турции контракт на два сезона.

Ранее появлялась информация о том, что «Бешикташ» предлагает Иммобиле зарплату в размере 5 миллионов евро за сезон.

За «Лацио» Чиро Иммобиле выступает с августа 2016 года. За восемь сезонов форвард провёл за римлян 340 матчей, в которых забил 207 голов и отдал 54 результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
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