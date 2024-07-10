Центральный защитник Рафа Марин перебрался из мадридского «Реала» в «Наполи». Об этом сообщает пресс-служба неаполитанского коллектива.

По данным СМИ, трансфер 22-летнего испанца обошелся итальянскому клубу в 12 миллионов евро.

Марин является воспитанником «Реала». Стоит сказать, что он ни разу не сыграл за основную команду «сливочных».

В прошедшем сезоне защитник выступал на правах аренды за «Алавес». В составе команды он появился на поле в 35 встречах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Марина в 7,5 млн евро.