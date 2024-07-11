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Чемпионат Италии. Серия А

Российский футболист может поехать к Месси: реален ли переход Алексея Миранчука в МЛС

11 Июля 2024 • 10:00 Комментировать (1)

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провёл весьма сильный сезон, однако, скорее всего, он покинет Бергамо. Рассказываем о будущем одного из лидеров сборной России.

Прошлый сезон определённо стал для Миранчука лучшим в «Аталанте». Он провёл довольно много минут во всех турнирах, отдавал, забивал и помог команде выиграть Лигу Европы, пусть и не играл в финале. В клубе высоко ценят Алексея, но при этом готовы с ним расстаться. В клуб уже пришёл Дзаньоло, играющий примерно на этой же позиции, а другие игроки группы атаки пока остаются в Бергамо. Так почему же «Аталанта» готова отпустить игрока, который принёс ей много пользы?

Дело в том, что клуб живёт по средствам и старается минимизировать убыточные трансферы. В 2020 году «бергамаски» купили Миранчука примерно за 14 миллионов, дав ему солидную для себя зарплату. Очевидно, что с учётом того, что контракт с Алексеем заканчивается следующим летом, сейчас у клуба последний шанс относительно выгодно его продать. Разговоры о продлении контракта также велись, но всё-таки приоритет «Аталанты» – иметь в составе более молодых футболистов, которых можно в перспективе выгодно продать. Оставлять Миранчука не в статусе твёрдого игрока основы – слишком большая роскошь для клуба, живущего по средствам.

Конечно, после такого сезона в Италии есть большой интерес к Алексею. В последнее время внимание к нему приписывали «Дженоа», «Кальяри» и «Фиорентине», ранее фигурировали «Болонья» и «Торино». Из всех вышеназванных вариантов «Кальяри» является самым спорным. Новый главный тренер команды Давиде Никола полагается, прежде всего, на надежность сзади, и в его построениях креативному Миранчуку будет сложно. Куда интереснее варианты с «Дженоа» и «Фиорентиной». Клуб из Генуи под руководством Альберто Джилардино показывал очень симпатичный футбол, в который Алексей легко может вписаться, а если уйдёт Гудмундссон, и вовсе может стать примой в атаке. Хорошим вариантом видится и «Фиорентина»: Раффаэле Палладино строил классный футбол в «Монце» и продолжит делать это во Флоренции. Проблемой для этих команд может стать ценник – «Аталанта» не готова продавать Алексея дешевле 10 миллионов евро.

Зато в другой лиге появилась команда, которую такая цена совершенно не смущает. По сообщениям в прессе, клуб МЛС «Атланта Юнайтед» уже сделал предложение «Аталанте» и теперь ждёт ответа от самого игрока. С одной стороны, ехать в МЛС в 28 лет, кажется, слишком рано: Миранчук способен ещё несколько сезонов провести на высоком уровне в Серии А, спрос на него в Италии только подтверждает это. С другой стороны, МЛС сейчас становится сильнее и там можно получить уникальный опыт, да и финансовые условия могут оказаться привлекательнее, чем в Италии. Кстати, когда-то в МЛС успешно играл Игорь Симутенков, который успел забить победный гол в финале Открытого кубка США.

Наблюдать за Миранчуком в прошлом сезоне Серии А было очень приятно и хотелось бы, чтобы он задержался в Италии, пусть и не в «Аталанте». Он окончательно адаптировался в Италии и готов играть практически в любой команде. Но и переход в МЛС может быть потенциально очень ярким, было бы интересно посмотреть, как Алексей будет адаптироваться к новым для себя условиям и проявлять себя. В любом случае в отношении будущего Миранчука есть оптимизм: он здорово закалился ментально и не должен сбавлять в случае перемен.

Фото: Globallookpress.com

Сергей Румянцев


Ждём перехода Миранчука в МЛС?
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Комментарии (1) Все комментарии
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One Live
11 Июля 2024 в 10:40
Самое место ему в дворовом футболе МЛС!
Наконец - то хоть вскользь написали, что Миранчук не соответствует по уровню игры своей трансферной стоимости и з/п! Стоил бы он дешевле и был бы скромнее личный контракт, давно постоянно играл бы в клубе уровня Торино!
Вся проблема РПЛ в том, что наши бревна слишком переоценены и платят им ни за что!
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