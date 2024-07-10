«Ювентус» посредством своего официального сайта объявил о трансфере из «Ниццы» центрального полузащитника Кефрена Тюрама. «Старая синьора» не стала скрывать финансовые условия трансфера – за переход Тюрама клуб заплатит 20 миллионов евро. Ещё до 0,6 миллиона евро представляют собой дополнительные расходы. Выплачивать эту сумму туринцы будут на протяжении трёх финансовых лет.

23-летний Кефрен Тюрам заключил с «Ювентусом» контракт, который рассчитан на пять сезонов – до середины 2029 года.

Напомним, что в прошлом чемпионате Италии финишировал на третьей позиции в турнирной таблице.