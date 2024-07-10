Кьеза принял решение по будущему

В последние недели слухи связывают вингера Федерико Кьезу с летним уходом из «Ювентуса». Поговаривали, что туринский клуб сообщил футболисту о нежелании продолжать с ним сотрудничество.

Впрочем, сам Кьеза настроен остаться в «Ювентусе». Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на итальянский Sky, Федерико хочет доказать главному тренеру «старой синьоры» Тьяго Мотте, что он заслуживает места в составе.

Стоит сказать, что действующий контракт Федерико Кьезы с «Ювентусом» рассчитан ещё на один сезон – до середины 2025 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 35 миллионов евро.